Парламент Ірландії легалізував аборти

Це історичний момент.



Парламент Ірландії в четвер схвалив законопроект про легалізацію штучного переривання вагітності. Про це повідомила газета The Irish Times з посиланням на міністра охорони здоров’я Саймона Харріса.

“Це справді історичний момент. Він відкриває шлях для впровадження в січні 2019 року послуги по перериванню вагітності… Це початок нової ери в охороні здоров’я для жінок”, – заявив Харріс в бесіді з газетою. Тепер законопроект буде направлений на підпис президенту.

Законопроект дозволяє жінкам проходити процедуру аборту на терміні вагітності до 12 тижнів.