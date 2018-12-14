У США почали розслідувати інавгурацію Трампа

Прокуратура вивчає фінансування.



Прокуратура Манхеттена почала розслідування умов фінансування інавгурації президента Дональда Трампа. Про це в четвер, 13 грудня, повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Зазначається, що всього на церемонію було витрачено рекордну для США суму в 107 мільйонів доларів.

У лютому 2018 року стало відомо, що щонайменше чверть цих коштів була переведена компанії WIS Media Partners, яку очолює очолює Стефані Уїнстон Уолкофф. За інформацією видання, вона є близькою подругою першої леді Меланії Трамп.

Розслідування, розпочате прокуратурою, пов’язане з матеріалами, які були отримані під час слідства стосовно екс-адвоката Трампа Майкла Коена.

Слідчі вивчають можливість того, що інавгураційний комітет отримував фінансування в обмін на надання спонсорам певних політичних послуг з боку адміністрації. Крім того, порушенням закону може бути фінансування інавгурації з боку некомерційних організацій.

Інавгураційний комітет, відповідно до законодавства, розкрив публічно дані лише про п’ять найбільших спонсорів церемонії. Таким чином, відомо про джерело 61 мільйона доларів. Звідки надійшли інші кошти в Білому домі не повідомили.