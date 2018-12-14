Група компаній «Нерухомість столиці» (НЕСТ) в своєму прес-релізі заявила про тиск силовиків на бізнес.

«Ми переконані, що правоохоронні органи не мають ні законодавчого, ні морального права перешкоджати законній виробничо-комерційної діяльності підприємств. На жаль, наша група компаній зіткнулася саме з таким ставленням до чесним платникам податків», – сказано в заяві.

У групі компаній наголошують, що Генеральна прокуратура України та інші правоохоронні органи неодноразово викликали їх співробітників на допити по неіснуючих порушень, які нібито відбуваються вже зданих в експлуатацію об’єктах нерухомості.

За словами забудовника, під час допитів чинився тиск на працівників про передачу одного з об’єктів групи (легально придбаного за $30 млн) в управління іншому бізнесмену.

«Посередники цього бізнесмена запропонували нам продати об’єкт за ціною в кілька разів нижче ринкової – $7 млн. Після нашої відмови від такої «операції», тиск на бізнес було суттєво посилено», – зазначили в НЕСТ.

В результаті група компаній зажадала від президента України Петра Порошенка відновити законність для припинення переслідувань бізнесу правоохоронними органами.

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SKELET-infо

Столичний забудовник поскаржився на тиск силовиків оновлено: Грудень 14, 2018 автором: Redactor