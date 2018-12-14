Екс-дружина відсудила у російського олігарха більше півмільярда доларів

Жінка отримала величезну компенсацію.

Лондонський суд наказав російському олігархові виплатити 453 мільйонів фунтів стерлінгів своїй колишній дружині в якості компенсації за розлучення. Про це пише Reuters.

«Колишня дружина російського мільярдера, якого суд наказав виплатити 453 мільйони фунтів стерлінгів (572 мільйони доларів), отримала першу частину суми після вилучення та продажу вертольота олігарха», – повідомили адвокати позивача.

Нафтовий і газовий магнат Фархад Ахмедов змушений заплатити близько 40 відсотків своїх станів Тетяні Ахмедової за рішенням лондонського Високого суду від 2016 року в одному з найбільш резонансних справ розлучень у судовій історії.

Суддя наказав Ахмедова передати своїй колишній дружині сучасну колекцію мистецтва вартістю понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів, англійську нерухомість на суму 2,5 мільйона фунтів, автомобіль Aston Martin вартістю 350 тисяч фунтів і одноразову виплату в сумі 350 мільйонів.

Сам же росіянин відмовився виконувати рішення суду, назвавши процес суперечливим і неправильним.