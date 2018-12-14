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У Мексиці літак прилетів в аеропорт з розбитим “носом”

14.12.2018

В Мексике самолет прилетел в аэропорт с разбитым "носом"Лайнер зіткнувся з безпілотником.

Компанія Aeromexico почала розслідування після того, як пасажирський літак Boeing 737-800 отримав пошкодження носової частини фюзеляжу під час польоту. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначено, що лайнер міг зіткнутися з безпілотником. За даними агентства, літак виконував рейс з міста Гвадалахара в Тіхуану.

Як зазначається, незадовго до посадки пілоти почули “досить гучний вибух” і попросили диспетчерів перевірити, що сталося. Після посадки з’ясувалося, що у літака пошкоджена носова частина фюзеляжу, при цьому ніхто з пасажирів не постраждав.

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