Нардеп Козак після телеканалу NewsOne купив і «112 Україна»

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак, який раніше купив телеканал NewsOne, став власником телеканалу «112 Україна», повідомляється на сайті самого телеканалу.

«Безсумнівно, це велика відповідальність. Я впевнений, що ми зможемо закріпити лідерські позиції каналу в інформаційному сегменті і зробити його одним з кращих телеканалів України. Обіцяю забезпечити безперебійну роботу каналу, незважаючи на тиск з боку влади. І, звичайно, гарантую відсутність будь-якого втручання в редакційну політику», — заявив Козак.

Перед цим власник швейцарської компанії Plirofories AG Едуард Кац заявив про вихід з медіабізнесу в Україні та продажу телеканалу «112 Україна».

Причинами свого рішення Кац назвав комплексні проблеми із забезпеченням свободи слова, перешкоджання діяльності телеканалу з боку Верховної Ради та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також зайву політизацію інформаційного ринку, яка загрожує дотримання журналістських стандартів у повсякденній роботі телеканалу.

Як повідомляв SKELET-info, Верховна Рада зажадала від Ради національної безпеки і оборони ввести санкції щодо NewsOnе і «112 Україна».