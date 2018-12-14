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Нардеп Козак після телеканалу NewsOne купив і «112 Україна»

14.12.2018

Тарас Козак

Народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак, який раніше купив телеканал NewsOne, став власником телеканалу «112 Україна», повідомляється на сайті самого телеканалу.

«Безсумнівно, це велика відповідальність. Я впевнений, що ми зможемо закріпити лідерські позиції каналу в інформаційному сегменті і зробити його одним з кращих телеканалів України. Обіцяю забезпечити безперебійну роботу каналу, незважаючи на тиск з боку влади. І, звичайно, гарантую відсутність будь-якого втручання в редакційну політику», — заявив Козак.

Перед цим власник швейцарської компанії Plirofories AG Едуард Кац заявив про вихід з медіабізнесу в Україні та продажу телеканалу «112 Україна».

Причинами свого рішення Кац назвав комплексні проблеми із забезпеченням свободи слова, перешкоджання діяльності телеканалу з боку Верховної Ради та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а також зайву політизацію інформаційного ринку, яка загрожує дотримання журналістських стандартів у повсякденній роботі телеканалу.

Як повідомляв SKELET-info, Верховна Рада зажадала від Ради національної безпеки і оборони ввести санкції щодо NewsOnе і «112 Україна».

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