Без їжі і води: у США померла затримана прикордонниками дівчинка

Дівчинка була затримана з батьком



7-річна дівчинка з Гватемали померла після затримання прикордонниками США з-за перетинання кордону з Мексикою.

Про це пише The Washington Post з посиланням на повідомлення митного і прикордонного відомств країни.

Дівчинка була затримана з батьком і іншими мігрантами після незаконного перетинання кордону в Нью-Мексико. Через вісім годин після затримання у неї почалися напади.

За даними медиків, перед цим дитина нічого не їв і не пив кілька днів. У дівчинки зафіксували зневоднення.

Її доставили в лікарню, проте через добу вона померла від зупинки серця.

Батько дівчинки все ще знаходиться в Ель-Пасо в очікуванні зустрічі з консульськими посадовими особами Гватемали.

Служба митного і прикордонного контролю США розслідує інцидент. Ім’я загиблої дівчинки не називається.

Нагадаємо, з жовтня до кордону США рухаються каравани мігрантів з країн Центральної Америки. Кілька тисяч чоловіків, жінок і дітей тікають від насильства, бідності і корупції на батьківщині.

Поліцейські Гондурасу, Гватемали і Мексики намагалися зупинити біженців, але у них нічого не вийшло, і караван продовжив свій рух до американської кордоні. Частина мігрантів вже дісталася до кордону США і Мексики.

У зв’язку з наближенням каравану мігрантів США перекинули до кордону великий військовий контингент.