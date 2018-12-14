Королева Британії суворо відчитала вагітну Меган Маркл

Це був справжній догану

Після того, як Кейт Міддлтон в самоті відвідала Букингемскский палац, з’явилася інформація про те, що королева Єлизавета II викликала до себе Меган Маркл і суворо її насварила. Про це пишуть американське видання Star і австралійське New Idea.

Як стверджує якийсь інсайдер, особистий секретар королеви організував зустріч Її Величності з вагітною герцогинею Сассекской. «Це був справжній догану… Королева сказала Меган, що вона „знищує Гаррі“, стаючи між ним і його братом Вільямом з його дружиною Кейт. Ніхто в палаці ще не бачив королеву в такому гніві!» – повідомляє джерело.

Зустріч королеви з герцогинею сталася на тлі повідомлень про ворожнечу між Меган Маркл і Кейт Міддлтон, у тому числі про те, що Меган довела Кейт до сліз, а також про те, що вона обійшлася грубо з помічниками герцогині Кембриджської. Після цього Кейт заявила, що таке поведінка є неприйнятною. «Це мій персонал і я сама з ними розмовляю», – заявила дружина принца Вільяма дружині принца Гаррі.

Як відомо, Гаррі і Меган зараз готується до переїзду з Кенсінгтонського палацу, де вони жили по сусідству з Кейт і Вільям, в заміський маєток Фрогмор-хаус.

«Це повний хаос. Всі сподівалися, що сім’ї принців будуть жити у гармонії. Але вони стають лише все більш людяними…» – стверджує інсайдер.

Все це не робить 92-річну королеву щасливішими. «Для Меган встановили нові правила, в число яких входить не засмучувати Кейт і Вільяма, а також їх співробітників», – пише преса. Меган була приголомшена, але залишила королеву з гордо піднятою головою.