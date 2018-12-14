Агенти, які сіють сумніви

“Початковий план був класикою ери холодної війни – жорстокий, але простий. Двом російським агентам треба було пробратися на територію шпигуна-перебіжчика і обмазати його вхідні двері рідкісним отрутою військового призначення, що викликає болісну смерть, причини якої неможливо відстежити.

Однак коли спроба замаху на Сергія Скрипаля була провалена, одна місія швидко змінилася на іншу. Протягом кількох годин, як стверджують британські та американські чиновники, які пильно стежили за подіями, розгорнулася зовсім інша розвідувальна операція, на цей раз включала безліч агентів і здійснювалася за схемою, взятої прямо з кремлівського допомоги по комунікацій XXI століття – з метою створення щільного димової завіси, щоб замазати первісне злочин”, – пише The Washington Post.

“Практично негайно почали з’являтися десятки неправдивих історій і теорій змов, і перші 46 заголовків дезінформаційних матеріалів, виданих контрольованими державою ЗМІ і записи в Twitter і навіть високопоставленими російськими чиновниками, згідно з переліком, складеним The Washington Post, всі сіяли сумніви в причетності Росії до спроби замаху, проведеної 4 березня. Ці історії – від достовірних до фантастичних – звинувачували токсичні викиди, українських активістів, ЦРУ, британського прем’єр-міністра Терезу Мей і самого Скрипаля”.

“З 2014 року розвідувальні агентства відстежили, щонайменше півдесятка таких кампаній за спотворення інформації, і кожна була націлена, як стверджують чиновники, на підрив західних і міжнародних слідчих органів і на те, щоб простим громадянам було складніше відокремлювати факти від вимислу. Вони вказують, що подібні операції з дезінформації нині є невід’ємною частиною російського арсеналу – і інструментом зовнішньої розвідки, і асиметричним зброєю, з яким західні інститути і технологічні компанії намагаються боротися”, – пише видання.

“Як зазначають чиновники розвідувальних служб і аналітики, сучасні кампанії з дезінформації, які проводить Росія, відрізняються від кампаній минулого”, – зазначається в публікації. “Видається, що їх завдання – збити з пантелику, замутити воду”, – говорить Пітер Померанцев, колишній продюсер російського телебачення і автор книги “Ніщо не правда, все можливо”, мемуарів, в яких описуються зусилля Кремля з маніпулювання ЗМІ. Кінцева мета, за його словами, це створення атмосфери, в якій люди починають разувериваться у фактах”.

“Через десять місяців ми досі не отримали жодних офіційних результатів розслідування, – заявили в посольстві Росії в Лондоні в заяві для The Washington Post. – У посольства немає доступу до нашим російським громадянам”.

“Ті ж самі методи, як і після отруєння Скрипаля, можна було спостерігати безліч разів після анексії Криму в 2014 році, і в кожному випадку події розвивалися приблизно одним і тим же сценарієм. Коли проросійські сепаратисти збили Борт 17 авіакомпанії Malaysia Airlines над Східною Україною, убивши 298 пасажирів і членів екіпажу, російські чиновники і ЗМІ спробували покласти провину на український уряд, припустивши в якийсь момент, що трупи звезли на місце катастрофи, щоб кількість загиблих виглядало великим”, – передає видання.

“Після замаху на політика-реформатора Бориса Нємцова в Москві до 2015 року та після щонайменше трьох смертельних атак із застосуванням хімічної зброї проти цивільного населення, проведених проросійським урядом Сирії, з контрольованих державою ЗМІ посипався вал інформаційних вкидань”, – нагадує The Washington Post.

“Хоча багато окремі історії легко спростувати, кампанії чинять відчутний ефект, про що свідчать опитування громадської думки і часом публічні заяви західних посадовців, що піддають сумніву висновки розвідувальних агентств їх власних країн”, – пише газета і наводить вислів Дональда Трампа з приводу борту 17, в якому він говорить, що правду ніколи не вдасться дізнатися.

Вартість “матриці” – включає численні ЗМІ, діяльність яких повністю або частково сплачується, та, щонайменше, одна фабрика тролів з безліччю співробітників, які поширюють прокремлівські повідомлення з допомогою фейкових акаунтів в соцмережах – становить близько 1,3 млрд доларів в рік.

“Це помірна сума, якщо враховувати вигоди”, – каже Якуб Каленски, який до недавнього часу працював в East StratCom Task Force, групі швидкого реагування, створеної ЄС для протидії російській дезінформації. На відміну від таємних операцій, проведених Росією для впливу на іноземні вибори, кампанії з дезінформації рідко тягнуть за собою відповідні дії, вказав він.

“Для Росії це ефективний та економічний метод внесення сум’яття і підриву Заходу, – вважає Каленски. – Витрачені гроші приносять досить хороший результат”.

“Стратегія в тому, щоб поширювати якомога більше версій подій, і не треба турбуватися, що вони іноді суперечать один одному. Мета не в тому, щоб переконати когось в одній версії подій. Мета Росії довести до такого стану, при якому середній медійний споживач скаже: “Версій дуже багато, я ніколи не дізнаюся правди”, – говорить Каленски.