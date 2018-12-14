Цінний бренд. Чи зможе Медведчук відібрати у ахметовців «Оппоблок»

Схоже, 15 грудня партія «Опозиційний блок» очиститься від усіх, хто вирішив пов’язати себе з кумом Путіна Медведчуком. Схоже, спрацював інстинкт самозбереження, пише ГК.

Нинішній грудень — невідповідний час для партійних з’їздів. Насправді, це останній місяць перед офіційним початком передвиборної кампанії. Щоб висунути свого кандидата на президентський пост, доведеться збиратися ще раз в січні. Тим не менш, на 15 грудня призначено з’їзд партії «Опозиційний блок». І можливо, там навіть буде названо прізвище майбутнього кандидата від партії. Але головне завдання партз’їзду зовсім в іншому — швидко і ефективно очистити «Оппоблок» від прихильників Медведчука.