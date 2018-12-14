«Кернел» Веревського отримав кредити від ЄБРР і ЄІБ

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) виділить довгостроковий кредит у розмірі до $48 агропромислової групи «Кернел» Андрія Веревського. Про це повідомив старший радник ЄБРР з зовнішніх зв’язків у країнах Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії ЄБРР Антон Усов, пише агентство «Інтерфакс-Україна».

За словами Усова, відповідний проект схвалила рада директорів банку на засіданні 13 грудня.

Окремі довгострокові інвестиції будуть спрямовані в інфраструктуру агробізнесу. Проект оцінюється в $110 млн.

А Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) схвалив видачу «Кернелу» довгострокове фінансування в розмірі до $250 млн. Гроші підуть для покриття капітальних витрат на 2019 фінансовий рік, який почався з 1 липня 2018 року.

Всього буде виділено до $519 млн, які вкладуть у два силоси для зберігання зерна, терміналу по переробці та зберіганню зерна в Чорноморському порту, п’яти ТЕЦ та заводу по переробці насіння соняшника.

Як повідомляв, «Кернел» в першому кварталі 2018 фінансового року (липень 2018 року – червень 2019 року) отримав $75,5 млн чистого прибутку, що на $52,7 млн перевищує показники аналогічного періоду минулого року ($22,8 млн).

А до цього громадська спілка «Всеукраїнський аграрний форум» від імені національних аграрних асоціацій звернулася з відкритим листом до Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні та Міжнародної фінансової корпорації з приводу лобізму бізнес-інтересів з використанням політичного впливу окремих українських компаній. Зокрема, міжнародні організації просять не дотувати «Кернел».