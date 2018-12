У США померла співачка, тричі отримала Grammy

Ненсі Вілсон померла 81 рік.



У місті Пиониртаун у США померла співачка Ненсі Вілсон, яка була триразовою володаркою престижної музичної премії Grammy. Артистка померла у віці 81 року. Про це пише Associated Press.

Причини смерті Вілсон не розкриваються, проте відомо, що незадовго до смерті вона довго хворіла.

Померла артистка, перебуваючи у себе вдома в Пиониртауне. Смерть Вілсон підтвердила її представник Девра Хол Леві.

За свою тривалу кар’єру Ненсі Вілсон випустила понад 60 альбомів. Вона виконувала переважно музику в жанрах блюз, джаз і соул. Grammy були удостоєні її композиція How I Am Glad, а також альбоми R. S. V. P. (Rare Songs, Very Personal) і Turned to Blue.