У Лондоні пограбували будинок Пола Маккартні

Будинок оцінюється в $12,6 мільйонів.



У Лондоні пограбували будинок екс-учасника легендарного гурту The Beatles Пола Маккартні. Про викрадену сумі не повідомляється, як і про те, чи перебував у момент інциденту музикант у власному будинку. Про це пише The Daily Mail.

У минулу п’ятницю офіцери поліції прибули до лондонського району Сент-Джонс-Вуд після того, як надійшов виклик про пограбування. У результаті були виявлені сліди злому, що підтвердив Скотленд-Ярд.

Офіційний представник артиста інцидент не коментує. Відомо, що пограбування сталося о 18:20 за місцевим часом.

Що саме було викрадено у будинку артиста – не повідомляється. Відомо, що вартість його будинку оцінена в $12,6 мільйонів.