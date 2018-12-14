Євросоюз відмовився переглядати Brexit

Заявлено про неможливість відновлення переговорів.



Євросоюз назвав неможливим відновлення переговорів щодо Brexit. Про це йдеться в підсумковій заяві саміту ЄС в Брюсселі, повідомляє Deutsche Welle.

“Таким чином, Європейський Союз підтвердив власну постанову від 25 листопада”, – уточнюється в повідомленні.

ЄС також закликав активізувати підготовку до Brexit на всіх рівнях і готуватися до всіх можливих сценаріїв.

При цьому в Брюсселі висловили готовність налагоджувати максимально тісні відносини з Лондоном відразу після виходу з Великобританії з ЄС 29 березня 2019 року.

Також ЄС заявив про намір продовжувати обговорення питання про кордон з Ірландією, який викликає численні суперечки серед британських політиків.