У Німеччині затвердили позначення “третьої статі”

Поправку до закону прийняв бундестаг.



Представники “третьої статі” надалі зможуть реєструватися в базі даних Загсу про народження під позначенням “різний” (“divers”). Німецький бундестаг ввечері в четвер, 13 грудня, ухвалив відповідні поправки до законодавства. Досі для внесення даних про статеву приналежність в записах актів громадянського стану існували лише три опції: “чоловічий”, “жіночий” або “дані відсутні”.

Поправки до закону були прийняті в цілях захисту інтерсексуалів, у яких тіло має і чоловічі, і жіночі статеві ознаки. Якщо при народженні дитина не може бути приписаний ні до чоловічої, ні жіночої статі, і подальше статеве розвиток також не дозволить однозначно визначити який чоловічий чи жіночий підлогу, то запис в акті реєстрації про народження може бути змінена заднім числом. Ця норма поширюється і на ті випадки, коли при народженні дитини був обраний невірний підлогу.

У таких випадках буде можливо змінити заднім числом і ім’я людини. Для цього, однак, потрібно медичний висновок. “Зелені” і ліві розкритикували цю вимогу в ході парламентських слухань. Об’єднання ЛГБТ також негативно поставилися до цієї вимоги. “Зміна імені та правової статевої приналежності має бути забезпечено на вимогу заявника в орган Загсу. Принизливі огляду і патологизация повинні бути скасовані”, – підкреслив представник організації.