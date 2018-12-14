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У Нью-Йорку російськомовна жінка побила пасажирку метро

14.12.2018

В Нью-Йорке русскоязычная женщина избила пассажирку метроВона дозволяла собі расистські висловлювання

У Нью-Йорку заарештували 40-річну російськомовну іммігрантку Ганну Лущинскую, яка побила у вагоні метро одну з пасажирок.

Відео конфлікту опублікував в Мережі випадковий очевидець, який заступився за потерпілу і затримав агресивну жінку до прибуття поліції.

На оприлюднених кадрах видно, як Лущинская кричить “Відвали!”, що стоїть біля неї дівчині з азіатською зовнішністю, після чого знімає окуляри і починає бити її ногами, а потім і парасолькою.

Крім того, вона також дозволяла собі расистські висловлювання, назвавши свою опонентку “чортової китаянкою”, чим викликала обурення всього вагона.

Коли ж Лущинская вибила з рук знімав те, що відбувається, телефон, він повалив її на землю і затримав.

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