Житомирські рейдери в погонах — під «дахом» прокуратури?

12 грудня 2018 року в апеляційному суді Житомирської області продовжилися слухання з питання арешту одеських квартир, що належать компанії ТОВ «Марін апартментс» та інвесторам – громадянам, які вклали свої гроші в будівництво, а зараз опинилися перед загрозою втратити все, пише Антикор.

Причина вибору такого невідповідного засоби забезпечення кримінального провадження — реалізація люстрированным житомирським міліцейським чиновником Володимиром Недельским корупційний схеми спрямованої на особисте збагачення за рахунок підприємців р. Одеси не тільки самого полковника, але і членів його угруповання, що складається з діючих працівників прокуратури і поліції. ЗМІ вже повідомляли цей прокурорське свавілля в стилі 90-х.

Нагадаємо, що раніше 6 листопада 2018 року районний суд Житомира зняв всі арешти майна компанії як необґрунтовані і незаконні. Однак слідство і прокуратура області, мабуть виконуючи замовлення Недельского та зловживаючи своїми повноваженнями, в цей же день звертаються до суду з клопотанням про повторний арешт тих же квартир у рамках цієї ж кримінальної справи! З правової точки зору – це абсурд і беззаконня. 13 листопада 2018 року в цьому клопотанні їм закономірно було відмовлено районним судом. При цьому мотивуючи своє рішення суд вказав на те, що діяльність компанії ТОВ «Марін апартментс» по будівництву та продажу квартир в Одесі є цитата: «абсолютно легальною і законною. Всі вимоги Недельского Ст. необґрунтовані, так як він ніколи не мав ніякого відношення до даних квартирах і будь-які його можливі претензії носять виключно цивільно-правового характеру, і не можуть бути підставою для кримінального переслідування компанії й арешту майна».

Однак, для прокуратури Житомирської області та слідства, рішення суду – порожній звук. І рейдери в погонах вирішили спробувати щастя в апеляційній інстанції. Необхідно віддати належне суддям апеляції, які, не дивлячись на шалений тиск на них з метою прийняти рішення про повторний арешт квартир, знайшли в собі мужність вчинити за законом — відмовити у задоволенні цих незаконних і абсурдних, з юридичної точки зору, вимог прокуратури. В іншому випадку керівництво компанії та інвестори стали заручниками рейдерів в погонах під керівництвом люстрированного міліціонера Недельского.

Нагадаємо, явно замовна кримінальна справа розслідується з грубими порушеннями в тому числі — територіальної підслідності. Питання арештів квартир в одеських висотках вирішуються судом на зручній для Недельского території – у Житомирській області. Насмішкою і знущанням виглядає те, що люди змушені цілодобово добиратися в Житомир з Одеси на кожне судове засідання, яке тільки апеляційною інстанцією тричі переносилося з ініціативи прокуратури!

Все це відбувається під заступництвом керівництва прокуратури Житомирської області, яке створює видимість законності, а про факти зловживань при розслідуванні нічого не знає. Також як не знають високі прокурорські начальники про те, що їх розслідування повністю дублює аналогічну кримінальну справу в Одес. Більше того, обласна прокуратура, соромлячись і ховаючи очі, висловила думку, що може легко розслідувати будь-які події в Житомирі, навіть якщо всі вони відбулися в Одесі. І арешт на всі квартири теж потрібно накласти будь-яку ціну адже, цитата: «інтересам Недельского може бути завдано шкоди». Забуваючи при цьому, що в результаті таких дій будуть незаконно ущемлені інтереси сотень інвесторів. В підтвердження кадри інтерв’ю з начальником управління нагляду прокуратури Житомирської області Вадимом Поліщуком.

За півроку житомирське наслідок нікуди не просунулося – немає ні підозрюваних, ні обвинувачених. Зате діяльність компаній повністю заблокована, квартири людей неодноразово заарештовувався. Мабуть, це і є проміжною метою Недельского і його спільників.

У той же час, отреформированная Генеральна прокуратура, покликана зупинити «бєспрєдєл» підлеглих на місцях – красномовно не діє. Чи Не тому, що туди з приватними візитами навідується люстрированный міліціонер Недельский? Навіть якось незручно за керівництво країни, постійно голосно і пафосно заявляє про захист бізнесу і інвесторів в Україні. Мабуть, воно не знає, що творять з бізнесом, що наповнює дірявий бюджет країни, колишні і нинішні правоохоронці.

Олег Бойко

Житомирські рейдери в погонах — під «дахом» прокуратури? оновлено: Грудень 14, 2018 автором: Redactor