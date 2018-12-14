«Опозиційний блок» нібито спонсорувала продавщиця з Обухова

Продавщиця з Обухова, компанія якої нібито перерахувала мільйон гривень «Опозиційного блоку», визнана винною за статтею «фіктивне підприємництво». Як уточнюють журналісти Bihus.info походження грошей в звіті партії залишається невідомим.

За даними ЗМІ, Деснянський райсуд Києва засудив Любов Поліщук до трьох років умовно. Мова йде про фірму ТОВ «Полі-Буд-Сервіс», директором і засновником якої є Поліщук.

Раніше цю фірму виявили журналісти у звіті «Опозиційного блоку» як таку, що віддала партії мільйона гривень.

Як розповіла мати засновниці, її донька працює в одному з обухівських магазинів, продала свої паспортні дані невідомим і вони зареєстрували кілька фірм. Таким чином ніяких внесків на діяльність «Опозиційного блоку» вона не здійснювала.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Оппоблок» вже давно фінансує радикалів Ляшка і «Самопоміч».