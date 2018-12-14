У Гані Ганді обізвали расистом і знесли його пам’ятник

Він говорив про «нескінченному перевазі» індійців над африканцями



Керівництво університету Гани в Аккрі демонтувало статую Махатми Ганді через два роки після її установки в кампусі, повідомляється на сайті студентської радіостанції університету Radio Univers.

За знесення статуї Ганді виступали місцеві науковці та студенти, які запустили у вересні 2016 року відповідну петицію. Вони вважають, що Ганді був расистом, тому в університеті не повинно бути пам’ятника на його честь.

Противники Ганді вказували, що під час життя в Південній Африці той говорив про «нескінченному перевазі» індійців над африканцями, повідомляє BBC News. Він називав африканців образливим расистським словом «кафры» («невірні»). Як зазначає The Guardian, студенти, співчуваючі Ганді, у відповідь говорили, що його погляди були упередженими, але відповідали тому часу.

Лідер руху за незалежність Індії від Великобританії і прихильник філософії ненасильства Махатма Ганді жив у Південній Африці в молодості – з 1893 по 1914 рік. Жителі африканських країн вважають його расистом, в тому числі з-за порівнянь африканців з тваринами. У 2003 році жителі Йоганнесбурга в ПАР виступили проти встановлення пам’ятника Ганді в місті. Аналогічна кампанія проходить в Малаві в місті Блантайр.