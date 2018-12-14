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Косово створює армію, незважаючи на застереження НАТО

14.12.2018

Косово создает армию, несмотря на предостережение НАТОКраїна створить міністерство оборони.

Парламент Косова проголосував за створення національної армії. Про це повідомляє косівська Gazeta Express, яка веде трансляцію з парламенту Косова.

Всього у п’ятницю парламент у другому читанні голосує за три законопроекти, що стосуються Сил безпеки Косова (KSF).

Спочатку депутати прийняли законопроект про міністерстві оборони.

Далі вони проголосували за законопроект, що передбачає трансформацію сил безпеки в повноцінну армію. Закон передбачає подвоєння розміру Сил безпеки Косова і поступове перетворення їх у професійну армію чисельністю 5000 чоловік.

Третій законопроект регулює службу в збройних силах Косова.

За створення армії проголосували 107 депутатів 120-місцевого парламенту. Ні один депутат не голосував проти.

Генсек НАТО нещодавно заявляв, що Косово обрав вкрай невдалий момент, щоб оголосити про свій намір створити власні збройні сили, і це підриває стабільність в регіоні.

Сербія попередила, що цей крок може призвести до відновлення зіткнень на Балканах. Цю позицію підтримала і Росія.

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