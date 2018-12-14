Косово створює армію, незважаючи на застереження НАТО

Країна створить міністерство оборони.



Парламент Косова проголосував за створення національної армії. Про це повідомляє косівська Gazeta Express, яка веде трансляцію з парламенту Косова.

Всього у п’ятницю парламент у другому читанні голосує за три законопроекти, що стосуються Сил безпеки Косова (KSF).

Спочатку депутати прийняли законопроект про міністерстві оборони.

Далі вони проголосували за законопроект, що передбачає трансформацію сил безпеки в повноцінну армію. Закон передбачає подвоєння розміру Сил безпеки Косова і поступове перетворення їх у професійну армію чисельністю 5000 чоловік.

Третій законопроект регулює службу в збройних силах Косова.

За створення армії проголосували 107 депутатів 120-місцевого парламенту. Ні один депутат не голосував проти.

Генсек НАТО нещодавно заявляв, що Косово обрав вкрай невдалий момент, щоб оголосити про свій намір створити власні збройні сили, і це підриває стабільність в регіоні.

Сербія попередила, що цей крок може призвести до відновлення зіткнень на Балканах. Цю позицію підтримала і Росія.