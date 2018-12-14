Мінфін розділить фіскалів на податкову і митницю

Міністерство фінансів планує розділити Державну фіскальну службу на митницю і податкову. Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі «Радіо НВ».

Як зазначив член парламентського комітету з питань податкової і митної політики Олександр Кірш, об’єднання митниці і податкової породило орган, де було невідомо, хто ким керував. За його словами, нова концепція повинна збалансувати права митницю і податкову, які будуть підпорядковуватися Міністерству фінансів.

«Все ж по суті це різні органи. Їх об’єднання в «Минздох» було штучним, коли намагалися створити єдиного монстра, відповідального за гроші. Курирувати нові окремі органи повинно міністерство фінансів. Вони повинні бути паралельними один одному — а не так, що податкова важливіше митниці. Тому що у них інтерес різний. Той ПДВ, який податкова стягнула, митниця повинна відшкодовувати», — додав Він.

У свою чергу директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовский підчитав, що обсяг контрабанди в Україну на митниці становить $3-4 мільярди в рік. «Найголовніше — забезпечити, щоб у митному напрямку відбулася кадрова реформа, були підвищені відповідальність, покращено технічне та методологічне забезпечення, підвищений рівень зарплат. Це повинно знизити рівень контрабанди», — упевнений Несходовский.

Однак заступник директора Європейської бізнес-асоціації Світлана Михайловська вважає, що бізнесу не особливо важливо, як внутрішньо будуть побудовані ці. «Проблеми, які виникали в комунікації з бізнесом раніше, не були пов’язані з тим, поділена чи об’єднана структура», — уточнила Михайловська.

Як повідомляв SKELET-info, Роман Насиров, екс-голова Державної фіскальної служби, 11 грудня був відновлений на посаді рішенням Окружного адміністративного суду Києва.

Також колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що Служба безпеки України «кришує» контрабанду в країні, а контроль поліції над митниками «на якийсь час скоротив доходи СБУ».

SKELET-info

Мінфін розділить фіскалів на податкову і митницю оновлено: Грудень 14, 2018 автором: Redactor