Лукашенко відмовився скасовувати смертну кару

Це питання має вирішуватися на референдумі.



Президент Білорусі Олександр Лукашенко не готовий скасувати смертну кару в країні своїм рішенням, так як вважає, що це питання має вирішуватися на референдумі. Про це він заявив у п’ятницю, 14 грудня, на прес-конференції для російських ЗМІ в Мінську.

“Як би я не рахував, але у нас пройшов референдум (у 1996 році – ред.). Тому здивувати вас я не зможу, скасувати смертну кару не можу. Це питання для народу”, – зазначив білоруський лідер.

У той же час Лукашенко заявив, що документи, пов’язані з виконанням смертного вироку – найважчі з усіх, які йому доводиться підписувати, і він завжди попередньо знайомиться з матеріалами кримінальної справи.

Нагадаємо, що Білорусь залишається єдиною країною в Європі і СНД, де зберігається смертна кара, яка, згідно з Конституцією, застосовується як виключна міра покарання за особливо тяжкі злочини. Вирок суду приводиться у виконання через розстріл.