У Німеччині утворився “дефіцит” Санта-Клаусів

Діти залишаються без свята.



У багатьох регіонах Німеччини в цьому році сім’ї не зможуть замовити поздоровлення від Санта-Клауса через брак акторів для цієї ролі.

Про це повідомляє The Times.

Німецькі сім’ї найчастіше наймають Санта-Клаусів (по-німецьки – Weihnachtsmanner) для читання святкових віршів, оповідань і навіть співу пісень. Ця роль традиційно служить джерелом доходів студентів.

Однак сучасні студенти все менше погоджуються на цю роботу, особливо багато вакансій у східних німецьких землях, таких як Саксонія і Бранденбург. Досвідчений Санта-Клаус в Німеччині може отримувати до 100 євро за один виклик.

Представник Берлінського студентського самоврядування, яке становить більше 100 тисяч студентів в трьох університетах німецької столиці, сказав, що більшість з них мало зацікавлені у цій роботі

“Робота Санта-Клауса, схоже, втратила значення для студентів”, – сказав він.

Берлінський офіс Санта-Клауса, який приймає близько 2500 замовлень в рік, заявив, що його штат скоротився з 500 до менш ніж 200 співробітників.

У той же час рекламні розділи торгових сайтів Німеччини переповнені пропозиціями від сімей відвідати їх перед Різдвом.