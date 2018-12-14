В Індонезії грала на телефоні дівчинку вбила блискавка

Дитині було шість років.



В Індонезії шестирічна дівчинка отримала смертельний удар блискавки, коли грала в ігри на мобільному телефоні. Про це пише The Daily Mail.

Дитина знаходилася в будинку, при цьому його телефон був підключений до зарядного пристрою. У хату вдарила блискавка, і мати дівчинки Відія поспішила висмикнути зарядний пристрій з розетки.

Жінка отримала удар струмом, і обернувшись, побачила, що її дочка лежить на підлозі, торкаючись щокою телефону.

Піднявши дитини, вона побачила, що груди дівчинки почорніла. Відія побігла за допомогою до сусідів, однак виявилося занадто пізно – дівчинка перестала дихати.