Лукашенко: Білорусі “незручно” просити гроші у Росії за військові бази

Військові об’єкти розміщені безкоштовно.



Два російських військових об’єкта зможуть залишитися в Білорусі безкоштовно. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що домовлятися про оплату оренди з РФ не буде, тому що російські бази в країні мають спільну функцію”.

Білоруський лідер зазначає, що “у росіян за бази просити гроші незручно” , тому що вони нібито виконують загальну функцію “для ядерних сил”.

У нас дві бази російських, нуль рублів, нуль копійок нам платять. Закінчується термін оренди – 24 канал). Домовляємося, я навіть питання не ставлю про оплату, – сказав Лукашенко.

При цьому він повідомив, що раніше пропонував Росії укласти договір про ядерне прикритті Білорусі.

“Ви думаєте, Росія погодилася на укладення такого договору? Ось такий союз”, – сказав президент.

Крім того, Лукашенко підкреслив, що “ніякі нові бази не потрібні”. При цьому глава Білорусі підтвердив зацікавленість у розміщенні на своїх базах ВПС російських літаків.

У нас 3-4 бази ВПС, давайте 10-20-30 літаків, садіть, користуйтеся, – зазначив Лукашенко.

За словами Лукашенка, в порядку денному білорусько-російського співробітництва залишаються невирішені питання, які найближчим часом будуть розглядатися на найвищому рівні.

Так, глава держави підкреслив, що якщо РФ і проявляє якусь кредитну підтримку, то, по-перше, це робиться з набагато більшою відсотковою ставкою, ніж кредити МВФ. По-друге, Росія кредитує кінцевого споживача, який виробляє товар, у тому числі з російських комплектуючих.