ЦБ вирішив повалити рубль

Центробанк відновить закупівлі іноземної валюти на внутрішньому ринку в рамках бюджетного правила, йдеться в повідомленні регулятора. Раніше аналітики передбачали, що це може призвести до обвалу рубля.

«Прогноз враховує прийняте Банком Росії рішення про відновлення регулярних покупок іноземної валюти на внутрішньому ринку в рамках бюджетного правила з 15 січня 2019 року», — йдеться в повідомленні.

За прогнозами Центробанку, це не призведе до зростання інфляції, і вже у другій половині 2019 року вона повернеться до рівня чотирьох відсотків річних, незважаючи на підвищення ПДВ з січня 2019 року.

Згідно бюджетного правилом, що діє з лютого 2017 року, Минфинежемесячно купує іноземну валюту на нафтогазові надприбутки бюджету (податок на видобуток корисних копалин і експортні мита) при світовій ціні нафти вище 40 доларів за барель. Придбані кошти спрямовуються до Фонду національного добробуту. ЦБ виступає агентом Мінфіну і закуповує для нього валюту. У вересні регулятор відмовився від цього, щоб не допустити подальшого ослаблення рубля — замість цього він передавав Мінфіну валюту зі своїх золотовалютних резервів.

За словами глави ЦБ Ельвіри Набіулліної, закупівлі будуть здійснюватися незалежно від поточного курсу рубля. В той же час вона зазначила, що для нормалізації ситуації в разі необхідності у регулятора є інші інструменти.

Раніше аналітики Райффайзенбанку спрогнозували подальше ослаблення рубля до рівня 77 рублів за долар у разі поновлення закупівель валюти ЦБ.

Раніше 14 грудня регулятор підвищив ключову ставку на 0,25 відсотка. Тепер її значення дорівнює 7,75 відсотка річних.