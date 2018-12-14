Лукашенко звинуватив Росію в бажанні поглинути Білорусь

Президент Білорусії Олександр Лукашенко запідозрив Москви в бажанні інкорпорувати його країну до складу Росії. Відповідну заяву він зробив на прес-конференції для російських журналістів у Мінську, передає «Інтерфакс».

За словами Лукашенка, ідея приєднання країни подається російською стороною під виглядом «глибокої інтеграції». «Нам кажуть — [податковий] маневр буде, коли буде більш глибока інтеграція. А деякі прямо кажуть — ми готові, щоб ви шістьма областями увійшли до складу Російської Федерації. Шантажувати нас, намагатися нахиляти, стати коліном на груди марно», — сказав білоруський президент.

Сам податковий маневр у нафтової галузі Росії, з-за якого поставляється в Білорусію російська нафта буде продаватися за світовими цінами, Лукашенко назвав спробою зриву інтеграційного процесу. За його словами, білоруська економіка до 2025 року може втратити з-за цього до 10,8 мільярдів доларів, однак президент не вважає, що це остаточно підірве інтеграційний процес між двома країнами.

«От якщо з Путіним не домовимося, то тоді буде зяяти величезна діра у фундаменті нашої інтеграції», — заявив Лукашенко. У той же час, білоруський президент упевнений, що «в духовному плані нас ніхто не розірве, ніякі протиріччя. Ніколи не буде в Білорусі, як в Україні».

У червні міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь не збирається входити до складу яких-небудь держав, а незалежність і суверенітет є святими поняттями для жителів країни. Подібну точку зору висловив і сам Лукашенко на зустрічі з новим послом РФ в Білорусі Михайлом Бабичем.