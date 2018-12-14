Папа Римський виклав журналістам три завдання

Пресі варто звернути увагу на три речі.



Папа вказав на три головні завдання, які сьогодні стоять перед журналістами, приймаючи у Ватикані керівників, працівників, співробітників та друзів італійської католицької телерадіокомпанії «Telepace».

Про це повідомляє Радіо Ватикану.

«…Засоби комунікації є Божим даром: вони призвели до розширення горизонтів багатьох людей. Це є Божим даром, а також великою відповідальністю», – підкреслив Папа.

За словами Папи, беручи до уваги тісну довголітнє співробітництво «Telepace» зі Святим Престолом, спільне святкування 40-річного ювілею є можливістю задуматися і відновити зобов’язання, які були прийняті 40 років тому. А для цього, як наголосив він, слід звернути увагу на три речі. Він закликав присутніх бути «антенами духовності».

Символізм антени є гарним і дуже красномовним: передавати і приймати сигнал. Звідси й завдання для кожного, хто трудиться в цій телерадіокомпанії: вміти розпізнавати у всьому, що трапляється, духовні знаки милосердній любові Небесного Отця. “Щоб у вашій професії ви могли бути “живими каналами” духовності спрямованими Богом і всіх ваших радіослухачів і телеглядачів, зокрема, убогих, останніх, відкинутих”, – побажав Папа.

Друге завдання, на яке звернув увагу присутніх Папа Франциск – це виховання молоді в школі Євангелія.

Третім завданням, на яке Папа Римський звернув увагу присутніх, «бути оповідачами, які не впадають в сплетничество». Він підкреслив, що комунікація – це не тільки передача новин, а готовність, взаємне збагачення, відносини. На жаль, залишається дуже поширеною формою комунікації, яка не є уважною до іншого людині, а лише сплетничеством, що є надзвичайно шкідливим для людства і здатним «вбивати» людини.

Отже, на переконання Єпископа Риму, слід відповідально комунікувати, пам’ятаючи про те, скільки зла можна заподіяти мовою, плітками, очорненням. Тому, необхідно пропагувати «журналістику світу», журналістику «від людей, для людей», що перебуває на служінні іншим, зокрема тим, хто не мають голосу; журналістику, яка намагається вказати альтернативні рішення щодо ескалації шуму і вербального насильства.