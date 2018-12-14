Теракт у Страсбурзі: кількість загиблих збільшилася

Число загиблих в результаті стрілянини в Страсбурзі збільшилася до чотирьох

Раніше прокурор Парижа Ремі Эйтз повідомив на прес-конференції, що в результаті нападу три людини загинули, у одного зафіксована смерть мозку.

Як повідомлялося, кількість затриманих у справі про теракт на різдвяному ярмарку у Страсбурзі збільшилася до семи.

У той же час глава МВС Крістоф Кастанер розпорядився відновити роботу ярмарки.

“Ми вирішили знову відкрити різдвяний ярмарок заради честі Страсбурга і всієї Франції. Це наша історія, вона загальна і належить всім французам. І сьогодні вранці ми просто хотіли показати своїм перебуванням тут, що ми здатні не схилити голови”, – сказав він під час візиту на місце атаки.

Таким чином, через два дні після нападу, вранці в п’ятницю 14 грудня, торгові ряди почали роботу в умовах заходів підвищеної безпеки: ярмарок патрулюють озброєні солдати і поліцейські в бронежилетах і касках.

Як обмежувальних заходів число входів в зону гулянь скоротили з 19 до 15, а час роботи торгових рядів до 20:00.