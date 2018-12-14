Під Радою розпочався безстроковий молебень прихильників УПЦ МП

Прихильники Української православної церкви Московського патріархату проводять під Верховною Радою молебень «про невтручання влади в справи Церкви».

Відзначається, що в Маріїнському парку перед парламентом зібралися більше ста чоловік.

Разом з тим повідомляється, що за даними поліції діалогу, у заявці на проведення акції зазначено, що «віруючі збираються з 10.00 безстроково». Для участі в молебні заявлено тисяча осіб.

У виданні додають, що наразі ситуація спокійна, в урядовому порталі посилена охорона.

15 грудня відбудеться об’єднавчий собор православних церков України. Українська церква Київського патріархату і Українська автокефальна православна церква делегують на нього архієреїв, тоді як єпископат Української православної церкви Московського патріархату заборонив своїм архиєреям йти на це важливе збори

УПЦ МП виступила проти надання Україні томосу, створення нової української православної церкви — і стала антагоністом вселенського патріархату.