Націоналісти С14 увірвалися в столичний Інститут серця

У п’ятницю, 14 грудня, Інститут серця, на вулиці Братиславській, 5А, в Києві завітали активісти ультраправої організації С14. Як пояснили радикали, вони хотіли нагадати про ситуацію з лікуванням у медзакладі обвинуваченого у вбивстві журналіста “Вістей” В’ячеслава Веремія – титушку Юрія Крысина. Про це повідомляється на сторінці організації С14 в фейсбуці.

Зазначається, що четверо націоналістів, в тому числі дівчина, були затримані поліцією.

“Зараз в Інституті серця затримані четверо цивільних активістів організації С14. Вони прийшли подивитися як Тодуров проводить тренінги для медиків з протидії активістам, як в ситуації з Щурячою, коли рік тому вони його у себе незаконно переховували. “Шрек” там розглядається у вигляді жертви”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 лютого активісти знайшли Юрія Крысина, обвинуваченого в організації загонів титушек, які нападали на евромайданивцив, у дитячому відділенні Інституту серця і облили його зеленкою. Юрій Крысин тоді сказав, що у медзакладі не ховається від суду, а проходить обстеження.

1 березня Юрій Крысин не з’явився на апеляційний суд у справі вбивства журналіста В’ячеслава Веремія. Суд над Щурячою по справі викрадення активістів Майдану перенесли на 15 березня.

Крысин є фігурантом справи про вбивство журналіста “Вістей” В’ячеслава Веремія, яке відбулося в період Євромайдан, в ніч на 19 лютого 2014 поруч із Софійським майданом у Києві. Крысин визнає свою провину в побитті Веремія. Відео, як журналіста б’ють битою, доступно в інтернеті.