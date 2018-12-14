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Слідом за Францією: в Ізраїлі “жовті жилети” вийшли на протест

14.12.2018

Вслед за Францией: в Израиле "желтые жилеты" вышли на протестМітингувальники, зокрема, незадоволені подорожчанням продуктів харчування, а також зростанням тарифів на водопостачання та електрику.

Наголошується, що також протестувальники незадоволені майбутнім підвищенням цін на електрику, водопостачання, а також на продукти харчування.

“Як і Франція, Ізраїлю не байдужі новини про нове підвищення цін на повсякденні потреби і товари”, – йдеться в прес-релізі організаторів протестів в Ізраїлі.

Нагадаємо, у Франції 17 листопада почалися акції протестного руху “жовті жилети”. Активісти виступають проти підвищення цін на паливо, урядової податкової політики в цілому і вимагають відставки президента і прем’єр-міністра. Особливо масовими заворушення були в Парижі. За останніми даними, під час масових акцій у Франції загинули шість осіб.

Вслед за Францией: в Израиле "желтые жилеты" вышли на протест
Вслед за Францией: в Израиле "желтые жилеты" вышли на протест
Вслед за Францией: в Израиле "желтые жилеты" вышли на протест
Вслед за Францией: в Израиле "желтые жилеты" вышли на протест
Вслед за Францией: в Израиле "желтые жилеты" вышли на протест
Вслед за Францией: в Израиле "желтые жилеты" вышли на протест
Вслед за Францией: в Израиле "желтые жилеты" вышли на протест

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