Слідом за Францією: в Ізраїлі “жовті жилети” вийшли на протест

Мітингувальники, зокрема, незадоволені подорожчанням продуктів харчування, а також зростанням тарифів на водопостачання та електрику.



Наголошується, що також протестувальники незадоволені майбутнім підвищенням цін на електрику, водопостачання, а також на продукти харчування.

“Як і Франція, Ізраїлю не байдужі новини про нове підвищення цін на повсякденні потреби і товари”, – йдеться в прес-релізі організаторів протестів в Ізраїлі.

Нагадаємо, у Франції 17 листопада почалися акції протестного руху “жовті жилети”. Активісти виступають проти підвищення цін на паливо, урядової податкової політики в цілому і вимагають відставки президента і прем’єр-міністра. Особливо масовими заворушення були в Парижі. За останніми даними, під час масових акцій у Франції загинули шість осіб.













