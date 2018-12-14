В індійському храмі сталося масове отруєння, є загиблі

В індійському храмі на святі отруїлися майже 100 осіб



Після церемонії на честь будівництва надбрамної вежі в індійському храмі 10 осіб загинули через отруєння вегетаріанським пилавом і близько 80 опинилися в лікарні.

Отравившимся стало погано через годину після святкування. У хворих спостерігалася сильна блювота і піна з рота. Багато викинули їжу і цим були врятовані.

Місцева поліція заарештувала двох осіб. Їх підозрюють в навмисному отруєнні святкували.

Серед загиблих є неповнолітні, відзначає видання. Також в окрузі храму знайшли більше 60 загиблих птахів, які доїдали блюдо.

Раніше повідомлялося, що на складі Amazon в Нью Джерсі невідомий розпилив засіб для відлякування ведмедів. В результаті 24 співробітника компанії були госпіталізовані, а один знаходиться в критичному стані.

Також раніше у харківській школі № 3 у результаті розпилення невідомої речовини постраждали діти. Були госпіталізовані 37 школярів. Попередньо встановлено, що був розпорошений перцевый газ.