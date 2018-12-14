Дірку в космічному кораблі РФ заткнули звичайним тампоном

Затичка, яка закривала діру в кораблі «Союз» і яку виявили з відкритого космосу члени МКС Олег Кононенко і Сергій Прокоп’єв, була старим тампоном, вставленим зсередини станції. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на своє джерело в космічній галузі.

— Щоб ліквідувати течу в «Союзі», в серпні Прокоп’єв і Артем’єв за вказівкою ЦУПа використовували марлевий тампон, просочений герметиком, який заклали в «дірку» зсередини корабля, — пояснив співрозмовник агентства. — Зараз під час виходу, коли вони (Кононенко і Прокоп’єв. — Прим. ред.) дісталися до «дірки», кінець тампона з отвору і стирчав.