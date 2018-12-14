Сербія загрожує ввести війська в Косово

У відповідь на рішення Косово створити армію, Белград може направити туди свої збройні сили



Так, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич назвав цей крок Пріштіни “самої прямою загрозою миру і стабільності в регіоні”. Він зазначив, що його країна має намір домогтися проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН через рішення Косова створити регулярну армію.

У свою чергу радник президента Сербії Нікола Селакович заявив, що у відповідь на рішення Косово створити армію Белград “може направити сербські збройні сили або оголосити Косово окупованою територією”.

Раніше стало відомо, що парламент Косово проголосував у другому читанні за законопроект про створення армії Косово. Передбачено вдвічі збільшити чисельність службовців і поступово перетворити сили безпеки в повноцінну професійну армію чисельністю 5 тисяч осіб.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг вже висловив жаль продовженням косовською владою кроків до створення національної армії.