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У США підліток застрелився, якого не пустили в школу зі зброєю

14.12.2018

В США застрелился подросток, которого не пустили в школу с оружиемНіхто з інших школярів та персоналу школи не постраждав.

Озброєний підліток, який зробив спробу пробратися в приміщення школи в американському штаті Індіана, застрелився після перестрілки з поліцейськими.

Правоохоронці оперативно відреагували на телефонний дзвінок про те, що у бік школи їм. Девіда Денніса у місті Річмонд направляється небезпечний підліток – ймовірний стрілок з агресивними намірами.

“Вони зіткнулися з підозрюваним біля школи. Сталася перестрілка, після чого підліток забіг у будинок і пізніше вирішив вчинити самогубство”, – розповіли в поліції штату.

Ніхто з інших школярів та персоналу школи не постраждав.

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