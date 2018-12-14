Росія виступила з новими погрозами на адресу Європи: «На дрова перейдете»

У МЗС Російської Федерації розповіли, що буде з Європою, якщо хтось почне заважати будівництва «Північного потоку-2»

Про це на брифінгу в Москві сказала офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи резолюцію Європейського парламенту щодо будівництва газопроводу «Північний потік-2».

«Ми не перший раз стикаємося з блокуванням енергетичних проектів, мирних, вигідних, перспективних, з боку європейських політиків. Ви ж прекрасно розумієте, що багато з них, які видають себе за виразників думки людей і обивателів, просто містяться певними лобістськими групами, а іноді просто спеціальними структурами», — сказала Захарова.

За її словами, виступати проти енергетичного співробітництва, диверсифікації його, надання енергетичній взаємодії «сучасного характеру — це безумство для Європи, яка потребує енергоносіїв». Захарова заявила, що це велике питання — що хотіли сказати цією резолюцією депутати Європарламенту.

«Якщо вони розраховують на глобальне потепління, то це хороша перспективна історія, питання тільки в термінах. Якщо вони не розраховують на глобальне потепління, то на що вони розраховують? У певних країнах закриваються АЕС, при цьому від російського газу закликають відмовитися, на дрова будуть переходити? За дровами теж відомо, куди треба ходити і куди треба їздити», — сказала Захарова.

«Чиї інтереси виражають ці люди? Якщо вони заявляють, що виражають інтереси обивателя, то це брехня. Обивателю потрібно тепло і щоб це тепло було надано за оптимальні гроші», — сказала Захарова. За її словами, співпраця у сфері енергетики між Москвою і європейськими державами не переривалося, незважаючи ні на які політичні кризи.

«І це не заява російської сторони, це те, що фіксують європейці, європейські підприємці: тепло приходило до них кожну зиму без будь-яких умов. А хто весь час, так би мовити, псував цю атмосферу? Це були, на жаль, українські політичні діячі, за якими стояли, зокрема, їх американські куратори», — оголосила Захарова.

За її словами, Вашингтон «кожен раз займався шантажем з проблематики енергетичної взаємодії». «Видаючи це за нібито тиск Росії на Україну, а насправді просто займаючись прямо спробами зіпсувати ті самі прекрасні енергетичні зв’язки, які протягом десятиліть були в Росії з Європою», — сказала Захарова.