Помпео і Фріланд зробили важливу заяву по агресії РФ в Азові

США і Канада обговорили спільний відповідь на агресію РФ у Керченській протоці.



Чотири керівника зовнішньополітичних і оборонних відомств США і Канади обговорили взаємодію на міжнародній арені для відповіді на агресію Російської Федерації в Керченській протоці проти українських судів.

Про це державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео і міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд повідомили на спільній прес-конференції з міністрами оборони США Джеймсом Меттісом і Канади Харджит Сінгх Сейджаном, яка транслювалася на сайті Держдепу США.

“Ми говорили про нашу роботу та взаємодію як члени НАТО. Ми обговорили нашу реакцію на ситуацію в Україні. Я висловив стурбованість у зв’язку останньої агресією Росії в Азовському морі, де її військові таранили і відкрили вогонь по українським судам”, – заявив Помпео.

У свою чергу, Фріланд додала, що разом з міністром оборони Канади Харджит Сінгх Сейджаном вони засуджують дії Росії щодо перешкоджання судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці.

Також Фріланд і Сейджан виступили із засудженням останніх агресивних дій Росії, що 25 листопада призвели до захоплення трьох українських судів і взяття під варту українських моряків.

“Ми закликаємо Росію звільнити цих моряків. Канада твердо підтримує народ України, її суверенітет і територіальну цілісність в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – зазначила Фріланд.