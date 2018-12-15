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У Франції “жовті жилети” обіцяють знову вийти на вулиці

15.12.2018

Во Франции "желтые жилеты" обещают снова выйти на улицы П’ята хвиля протестів відбудеться 15 грудня

Зазначається, що через тиждень після оголошення поступок з боку президента Франції Еммануеля Макрона, “жовті жилети” вирішили оголосити вже п’яту хвилю протестів.

“Це саме той момент, коли ми не повинні здаватися… Ми повинні продовжувати. Оголошення Макрона недостатні”, – сказав один з ініціаторів руху “жовтих жилетах” Ерік Друе.

Після чотирьох субот, три з яких відзначилися вражаючим насильством, частина протестувальників відокремилася від більш радикальної групи і заявила, що “настав час діалогу”.

Нагадаємо, після двотижневих протестів у Франції, які переросли в масштабні сутички з поліцією, президент Еммануель Макрон оголосив надзвичайний стан в країні і пішов на поступки демонстрантам. За оцінками фінансистів, обіцянки Макрона обійдуться бюджету країни в 8-10 млрд доларів.

Групи демонстрантів по всій країні виступили з критикою мови Макрона, розцінивши її “блефом і показухою для ЗМІ”. Протестуючі мають намір відновити акції.

Антиурядові акції в Парижі почалися 17 листопада після рішення уряду підвищити податок на дизельне паливо і бензин. Тоді на акції вийшло понад 80 тисяч осіб, а протестний рух отримав назву “жовтих жилетах” (демонстранти були одягнені в флуоресцентні жилети, які автомобілісти зобов’язання будуть возити в машинах).

В цілому по всій Франції на протести вийшли більше 125 тисяч чоловік. Протягом акцій загинули 5 осіб, 1407 учасників акцій отримали поранення, понад 4,5 протестувальників були арештовані.

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