У Франції “жовті жилети” обіцяють знову вийти на вулиці

П’ята хвиля протестів відбудеться 15 грудня



Зазначається, що через тиждень після оголошення поступок з боку президента Франції Еммануеля Макрона, “жовті жилети” вирішили оголосити вже п’яту хвилю протестів.

“Це саме той момент, коли ми не повинні здаватися… Ми повинні продовжувати. Оголошення Макрона недостатні”, – сказав один з ініціаторів руху “жовтих жилетах” Ерік Друе.

Після чотирьох субот, три з яких відзначилися вражаючим насильством, частина протестувальників відокремилася від більш радикальної групи і заявила, що “настав час діалогу”.

Нагадаємо, після двотижневих протестів у Франції, які переросли в масштабні сутички з поліцією, президент Еммануель Макрон оголосив надзвичайний стан в країні і пішов на поступки демонстрантам. За оцінками фінансистів, обіцянки Макрона обійдуться бюджету країни в 8-10 млрд доларів.

Групи демонстрантів по всій країні виступили з критикою мови Макрона, розцінивши її “блефом і показухою для ЗМІ”. Протестуючі мають намір відновити акції.

Антиурядові акції в Парижі почалися 17 листопада після рішення уряду підвищити податок на дизельне паливо і бензин. Тоді на акції вийшло понад 80 тисяч осіб, а протестний рух отримав назву “жовтих жилетах” (демонстранти були одягнені в флуоресцентні жилети, які автомобілісти зобов’язання будуть возити в машинах).

В цілому по всій Франції на протести вийшли більше 125 тисяч чоловік. Протягом акцій загинули 5 осіб, 1407 учасників акцій отримали поранення, понад 4,5 протестувальників були арештовані.