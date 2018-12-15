«Куля летить швидше, ніж кулак»: Усику пригрозили провчити

Лідер «Братства» Дмитро Корчинський прокоментував заяву боксера Олександра Усика про його готовність боронити Києво-Печерську Лавру.

Корчинський вважає, що «провчити Усика може практично кожен український націоналіст».

Лідер «Братства» вважає, що заяви Усика викликані «мікротравмами голови з-за частих ударів по боксерській груші». Він підкреслив, що боксер «не розуміє, що говорить» і «взагалі неадекватно оцінює ситуацію».

«Якщо він спробує помахати руками на вулиці, то це закінчиться переломом ніг. Таке часто буває у боксерів. У реальному вуличної ситуації Усик буде виглядати не дуже добре, так само, як погано він виглядає в риториці», — резюмував Корчинський.

Нагадаємо, раніше Усик заявив, що в разі захоплення Києво-Печерської Лаври, він має намір захистити її.