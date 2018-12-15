Москалькова: У суспільстві є запит на покарання за образу влади

В суспільстві сьогодні «є запит» на правове регулювання в сфері публікації в інтернеті образливих висловлювань на адресу влади. Про це заявила уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова. Однак вона все ж попередила про неприпустимість розбіжностей у тлумаченні норм закону, з-за яких можуть постраждати невинні люди, передає ТАСС.

На думку Москальковой, сама ідея — «хороша з погляду затребуваності суспільством». Однак «дуже важливо, щоб норми були таким чином сформульовані, щоб не породжували дискрецию розсуду, що в цьому випадку можна покарати, а цього пробачити». «Щоб не постраждали люди, які за свободу поведінки в рамках закону, за свободу слова і свободу особистості», — пояснила вона, вказавши на необхідність того, щоб «чіткі понятійні апарати були ясні правоприменителям». Москалькова додала, що сенатор Андрій Клішас, який є одним з авторів законопроекту, «дуже досвідчений юрист».

Нагадаємо, на цьому тижні група сенаторів внесла до Держдуми законопроект про обмеження доступу до матеріалів, «виражається в непристойній формі явне неповагу до суспільству, державі, офіційних державних символів Росії, Конституції РФ і органами влади». За розповсюдження такої інформації запропоновано встановити адміністративну відповідальність у вигляді штрафів до 5 тис. рублів або адміністративного арешту на строк до 15 діб.