Урядові авто обходяться державі мільйони гривень

Автобаза, що обслуговує автомобілі президента України, набула майже за 2 млн. гривень 46 зимових і літніх шин. Продавцем виступила «Дніпрошина».

Це вже не в перший раз в нинішньому році, коли президентський гараж купує шини. Раніше, наприклад, для броньованих автомобілів Mercedes-Benz, BMW і Audi придбали 9 спеціальних шин, кожна з яких коштує по 82 тис. гривень. Також для броньованих президентських авто в нинішньому році купили 10 зимових покришок, вартістю 141 тис. кожна.

Президентський гараж, щорічно витрачає дуже великі кошти на шини. В принципі, це правильно, так як глава держави повинен їздити на безпечних автомобілях. Ми лише сподіваємося, що відповідні служби ведуть суворий облік за шинами для президентських машин. Тим більше, що мова йде про мільйони гривень.

Між тим, зараз в президентському гаражі знаходиться понад 240 автомобілів різних моделей і брендів. Зовсім недавно гараж поповнився двома новенькими «мерседесами», вартістю близько 18 млн. грн кожен. Мова йде про Mercedes-Benz V-Class V 250 d і Mercedes-Benz S 600 L.