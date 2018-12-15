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Банк Росії підвищив ключову ставку

15.12.2018

Банк России повысил ключевую ставку

Банк Росії прийняв рішення підвищити ключову ставку на 0,25 процентних пункту, до 7,75 відсотка річних. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Регулятор підвищує ставку вже другий раз за рік. Підвищення ставки в грудні «носить попереджувальний характер» і спрямоване на обмеження ризиків від зростання інфляції в короткостроковій перспективі, викликаної в тому числі зростанням цін і майбутнього підвищення податку на додану вартість (ПДВ) до 20 відсотків.

«Підвищення ключової ставки дозволить запобігти стійке закріплення інфляції на рівні, що істотно перевищує мета Банку Росії», — йдеться в релізі регулятора, який прогнозує, що інфляція за підсумками 2018 року буде перебувати на рівні 4 відсотків.

«Триває підстроювання цін до події з початку року ослаблення рубля. На темпах зростання споживчих цін вже починає позначатися майбутнє з 1 січня 2019 року підвищення ПДВ», — йдеться в повідомленні регулятора.

Багато аналітиків вважали, що ЦБ не буде підвищувати ставку, так як вагомих причин на то немає, однак регулятор прийняв рішення нанести упереджувальний удар». Наступне засідання регулятора пройде 8 лютого 2019 року. На минулому засіданні ради директорів Банку Росії, яке відбулося 14 вересня, регулятор так само підняв ставку на 0,25 процентних пункту.

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