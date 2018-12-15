Курс долара здивує українців: експерти дали прогноз на найближчі три роки

Експерти оцінили ситуацію в Україні економічну ситуацію і спрогнозували, яким буде курс долара США найближчі три роки

Про це йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі. Так, у 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду). Також експерти склали позитивні і негативні прогнози.

Позитивний прогноз

2019-й – 27 грн/$

2020-й – 29 грн/$

2021-й – 30,4 грн/$

Негативний прогноз

2019-й – 32 грн/$

2020-й – 35,4 грн/$

2021-й – 38,4 грн/$

Варто відзначити, що основний прогноз, на думку економістів, найбільш вірогідний. При цьому, якщо Україна прискорить економічні реформи і залучить інвестиції, може реалізуватися позитивний прогноз. При загостренні військової агресії з боку Росії, подорожчання енергоресурсів, може реалізуватися негативний сценарій.

Консенсус-прогноз – це усереднені значення основних прогнозних показників економічного розвитку України, які розраховані як медіанні на основі експертних оцінок учасників опитування провідних фахівців у сфері макро аналізу і прогнозування.

До речі, поступово роль долара у світовій економіці може знизитися. Так, Європейська комісія розробила план посилення ролі євро у країнах ЄС. В майбутньому така політика може допомогти частково відмовитися від використання долара і зміцнити роль європейської валюти.

На 1 грудня, згідно з бюджетом України на 2018 рік, запланований черговий етап підвищення прожиткового мінімуму. Це спричинить за собою збільшення всіх соціальних виплат, розмір яких залежить від прожиткового мінімуму.

Загальний показник прожиткового мінімуму зросте з 1777 гривень до 1853 гривні. Для працездатних громадян України прожитковий мінімум збільшиться до 1921 грн. А для осіб, які втратили працездатність, прожитковий мінімум з 1 грудня складе 1497 гривень. Саме цей показник є основою для визначення розміру мінімальної пенсії.