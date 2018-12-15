Літак “Львівських авіаліній” продали для виплати боргів по зарплаті

Державне підприємство СЕТАХ (OpenMarket) Міністерства юстиції України продало літак ЯК-42Д державного авіаційного підприємства “Львівські авіалінії” за 700 тис грн. для виплати боргів по зарплаті співробітникам, повідомляється в релізі OpenMarket.

В ході торгів повітряне судно вдалося реалізувати за 695 616 грн, що вище стартової ціни на 130%. При цьому сума боргів по заробітній платі на ДП “Львівські авіалінії” становить понад 5,2 млн грн.

Генеральний директор СЕТАХ (OpenMarket) Вишньов Віктор зазначив, що з початку 2018 року підприємство продало майна на суму 247 800 000 грн.