Instagram назвав саме щасливе місце в світі

Де було найбільше щасливих смайликів в 2018 році.
Співробітники Instagram проаналізували поставлені користувачами смайлики, геолокаціі і хештеги і опублікували підсумки 2018 року, повідомляється на офіційному сайті соціальної мережі.
Найщасливішою геолокацією Instagram визнав Діснейленд в Токіо. Найбільше щасливих смайликів в 2018 році користувачі ставили саме під фотографіями з японського Діснейленду.
Також експерти назвали найпопулярніший фільтр для особи: ним став фільтр з сердечками на очах.
Найбільш часто використовуваними хештегом у 2018 році були #metoo, #timesup і #marchforourlives.