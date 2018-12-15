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Instagram назвав саме щасливе місце в світі

15.12.2018

Instagram назвал самое счастливое место в миреДе було найбільше щасливих смайликів в 2018 році.

Співробітники Instagram проаналізували поставлені користувачами смайлики, геолокаціі і хештеги і опублікували підсумки 2018 року, повідомляється на офіційному сайті соціальної мережі.

Найщасливішою геолокацією Instagram визнав Діснейленд в Токіо. Найбільше щасливих смайликів в 2018 році користувачі ставили саме під фотографіями з японського Діснейленду.

Також експерти назвали найпопулярніший фільтр для особи: ним став фільтр з сердечками на очах.

Найбільш часто використовуваними хештегом у 2018 році були #metoo, #timesup і #marchforourlives.

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