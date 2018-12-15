Instagram назвав саме щасливе місце в світі

Де було найбільше щасливих смайликів в 2018 році.



Співробітники Instagram проаналізували поставлені користувачами смайлики, геолокаціі і хештеги і опублікували підсумки 2018 року, повідомляється на офіційному сайті соціальної мережі.

Найщасливішою геолокацією Instagram визнав Діснейленд в Токіо. Найбільше щасливих смайликів в 2018 році користувачі ставили саме під фотографіями з японського Діснейленду.

Також експерти назвали найпопулярніший фільтр для особи: ним став фільтр з сердечками на очах.

Найбільш часто використовуваними хештегом у 2018 році були #metoo, #timesup і #marchforourlives.