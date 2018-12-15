Путін розповів школярам, як відмовив Єльцину

Президент РФ Володимир Путін заявив, що не хотів і не збирався займати цю посаду після свого попередника Бориса Єльцина.

«Коли перший президент Росії Борис Єльцин викликав мене до себе і сказав, що хоче представити мене в Держдуму і потім висувати на вибори президента, я йому сказав ні. Я йому кажу: “Борис Миколайович, я не готовий. Я вже був великий хлопчик, розумієте», — розповів президент РФ школярам.

Єльцина, який запропонував йому головний пост країни, Путін назвав «доволі своєрідним». Після того, як Єльцин пішов зі своєї посади в 1999 році, Путін тричі обирався президентом, при цьому в часи його правління на строк каденції було збільшено з чотирьох до шести років.