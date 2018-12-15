У Шотландії чоловік загинув, впавши з різдвяної ялинки

Для поліції смерть не виглядає підозрілою.



У шотландському місті Керколді чоловік загинув, впавши з чотириметрової різдвяної ялинки, встановленої поряд з міською мерією, повідомляє The Guardian.

Чоловіка віком близько 50 років виявили виходили з нічного клубу відвідувачі.

За словами директора нічного клубу, чоловік забрався на верхівку чотириметрової їли, звідки впав на газон. Потерпілий пізніше помер у лікарні.

У поліції заявили, що смерть чоловіка не виглядає підозрілою, обставини інциденту уточнюються.