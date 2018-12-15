У Києві прийняли міський бюджет на 2019 рік: на що витратять 57 мільярдів

У Києві 13 грудня прийняли міський бюджет на 2019 рік. У наступному році він складе майже 57 млрд грн. На що планують витратити гроші – читайте в матеріалі.

4 грудня депутати на засіданні Київради ухвалили проект бюджету за основу. З позитивного: середня зарплата по Києву зросте на 450 грн. У наступному році буде профінансовано освіта. На нього планували виділити 16,7 млрд грн, але до другого читання додали більше мільярда гривень і тепер ця сфера отримає майже 18 млрд грн. На 10,7 млрд грн профінансують медицину.

Також 8,7 млрд грн виділять на соціальний захист населення. Ще 5,5 млрд грн піде на фінансування житлово-комунального господарства. На транспортну сферу в 2019 році планують витратити трохи менше 7 млрд грн. Серед об’єктів, де фінансування урізується – будівництво метро на Виноградар: планували виділити мільярд, але витратять 760 млн грн.

ОСВІТА

У 2019 році планують почати будівництво та реконструкцію у 35 навчальних закладах. Серед них 15 садків, 17 шкіл та інші заклади. Також в наступному році будуть завершені роботи в школі №42 у Дніпровському районі, гімназії №59 ім. Бойченко на Голосієво, садочках №362 та №345 у Дарницькому районі та садочку №436 на Оболоні.

Середня зарплата вчителя становитиме 10 тис. грн. Для цього 3,5 млрд грн виділять з держбюджету і ще 3 млрд грн виділяється з бюджету столиці. На зарплати вихователів у дитсадках виділено 4,3 млрд грн. Наприклад, молодий фахівець, який прийшов після Вузу на посаду вихователя, буде отримувати 3600 грн. Фахівці з досвідом роботи разом з надбавками будуть отримувати близько 5 тис. грн.

МЕДИЦИНА

У 2019 році на сферу охорони здоров’я виділено 10,5 млрд грн. Більше половини цих грошей підуть на зарплати – 5,3 млрд грн.

На кошти планують будувати нові гуртожитки для медпрацівників. У цьому році вже виділено 2 млн грн. на проект реконструкції нежитлового будинку у Солом’янському районі по вул. Польовий,7. У наступному році планують приступити до його реконструкції під гуртожиток. На це з міського бюджету виділено 50 млн грн. Також планується будівництво ще одного гуртожитку на вул. Дегтярівській. Планується, що туди будуть заселяти співробітників КП «Київмедспецтранс» та працівників екстреної медичної допомоги.

На капітальний ремонт лікарень в 2019 році виділять 1,5 млрд грн. Наймасштабніший проект – реконструкція Олександрівської лікарні. Крім цього, відремонтують лікарні на Троєщині, дитячі лікарні №1 і 2, міськлікарні №3, пологовий будинок №4. У 2019 році на 431 млн грн закуплять нове медичне обладнання. Ще 100 млн грн витратять на машини «швидкої допомоги».

На забезпечення населення ліками в 2019 році київська міськрада готовий витратити 1,3 млрд грн. З цієї суми 498 млн грн витратять на профілактику. Ще 815 млн грн підуть на забезпечення муніципальних програм, 7,2 млн грн витратять на програму лікування хворих на туберкульоз, 46,6 млн грн підуть на боротьбу з ВІЛ/Снідом та 767,9 млн грн на програму «Здоров’я киян».

СФЕРА ЖКГ

Київська міськрада планує продовжувати програму співфінансування з капітальних ремонтів в багатоквартирних будинках. Нагадаємо, 70% потрібної суми виділяється з бюджету столиці, 30% оплачують мешканці. КП «Київжитлоспецексплуатація» може максимум виділити 150 млн грн. Проте в 2019 році на цю програму піде лише 100 млн грн.

Також у Києві 13 листопада ухвалили зміни до Програми соціально-економічного розвитку. У ній передбачено будівництво Подільського мосту, реконструкція лікарень і садків та інших об’єктів.