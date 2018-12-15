Поліцейські з Солсбері розповіли, як “відкачували” Скрипалів

Розкрито подробиці того дня, коли поліцейські виявили їх.



Британські поліцейські, які надавали першу допомогу російському шпигунові Сергію Скрипалю і його доньки Юлії, розповіли про подробиці того дня, коли росіяни були знайдені на лавці біля торгового центру в англійській Солсбері. Інтерв’ю з Алексом Коллинсом і Трейсі Холлоуей опублікувала 14 грудня газета The Guardian.

За словами поліцейських, 4 березня в поліцію надійшло повідомлення про літньому чоловіку і молодій жінці, яким стало погано в громадському місці. Після надходження інформації, наряд поліції всього за дві хвилини прибув на місце з дільниці, і стан людей, яким потрібна допомога, відразу здалася їм дивною.

“Жінка лежала на боці на землі, а перехожий, який виявився лікарем, надавав їй допомогу, забезпечуючи доступ повітря в легені. Я вважаю, що якщо б він цього не робив, вона б померла”, – розповіла Холлоуей.

Сам Скрипаль, за її словами, міг дихати нормально, але сидів на лавці в ступорі, втупившись у простір, і ні на що не реагував. Крім того, він не міг змінити позу, і так і залишився в сидячому положенні, коли пізніше поліцейські допомагали медикам занурити його на ноші.

Нагадаємо, в березні колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості на лавці біля торгового центру в британському Солсбері.